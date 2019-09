Nationalratswahl 23.915 Feldkirchner haben die Wahl

Facebook

Tausene ausgefüllte Stimmzettel werden heute in den Urnen landen © AP

An die 3000 Feldkirchner haben von ihrem Wahlrecht schon per Wahlkarte Gebrauch gemacht, an die 20.000 sind heute, Sonntag, noch an die Urnen gerufen. Um 7 Uhr öffnen die ersten der insgesamt 33 Feldkirchner Wahllokale, um 16 Uhr schließen die letzten ihre Pforten. Insgesamt können sich 23.915 Feldkirchner – 12.099 Frauen und 11.816 Männer – zwischen neun Parteien entscheiden, darunter auch zahlreiche Erstwähler. Was die Zahl der ausgegebenen Wahlkarten, nämlich 3226 Stück, betrifft, sieht Bezirkshauptmann Dietmar Stückler in den vergangenen Jahren eindeutig einen Trend nach oben.