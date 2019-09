16 Tage durchgehend bis zu zehn Stunden im Einsatz: Annemarie Hauer aus St. Urban arbeitet am Oktoberfest in München.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Annemarie Hauer mit zehn Maß Bier in den Händen © PRIVAT