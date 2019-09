Himmelberg Erlesene Weine und Kulinarik beim Weinfest

Köstliche Spezialitäten aus Heidis Küche, süße Mehlspeisen sowie Qualitätsweine werden den Gästen am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr beim Weinfest in Himmelberg serviert.