In 20 Jahren hat Gemüsehändler Dabernig erst zwei Mal den Markt „geschwänzt“ © PHINO

"Wenn du schon so g’scheit bist, warum stellst dann nicht du was auf die Beine?“ Eigentlich war Anton Dabernig bei den Vorbesprechungen zum Wochenmarkt nur interessierter Zuhörer. Diese Frage des damaligen Stadtrates Herwig Seiser führte dann aber dazu, dass er vom Gast zum Hauptorganisator des Feldkirchner Wochenmarktes wurde. Das war vor 20 Jahren. Am Samstag feiert er mit „seinem“ Markt Jubiläum. 14 Standler waren es am Anfang, mittlerweile sind es 26.