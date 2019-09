Facebook

Der Verletzte wird im Klinikum behandelt © Weichselbraun

Am Mittwoch um 6.14 Uhr wurden Mitarbeiter in einem Altenwohnheim in Feldkirchen durch ausgelöste Rauchmelder auf einen Brand in einem Zimmer im Erdgeschoß aufmerksam. Eine Krankenschwester und ein Brandschutzbeauftragter begaben sich sofort ins Zimmer eines 79-jährigen schwer kranken Bewohners und trafen den Mann in seinem Bett sitzend an. Die Bettwäsche stand bereits in Brand.