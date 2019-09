St. Veit Diese Bühnenstars rocken heuer den Wiesenmarkt

Facebook

Auf dem 658. St. Veiter Wiesenmarkt gibt es bunt gemischtes Musikprogramm © MATAKUSTIX, STOCKHIATLA, TIGER, PATRIZIA TILLY, CHAOS, KK(3), ELCHOS, COLIN CYRUS MICHEL

Sie locken ihr Publikum auf die „sunny Sunseitn“ des Lebens. Heuer sorgen Matthias Ortner, Christian Wrulich und Michael Kraxner von „Matakustix“ zum ersten Mal dafür, dass am St. Veiter Wiesenmarkt Volksmusik auf Beatbox trifft. Ihren Auftritt haben die Musiker am Donnerstag, dem 3. Oktober, um 19 Uhr im Anschluss an „Faia Salamanda“ im Backhendl-Festzelt. Dort spielen nach zwei Jahren Wiesn-Abstinenz am ersten Montag um 19 Uhr auch die „Stockhiatla“. „Wir haben glücklicherweise einen freien Termin gefunden“, so Frontmann Christoph Skuk.