Nächtigungen mit Hund nehmen zu. In den Tourismusbetrieben in der Region trägt man dem Rechnung. Es gibt spezielle Angebote.

In den Jufagästehäusern in Knappenberg, Gurk und auf der Hiochrindl sind Gäste mit Hunden willkommen © Mathias Lixl / lixl.com

Hoch über Eberstein hat Roman Pliemitscher, er führt die Pension Gutmann, gerade einen Schwimmteich in Arbeit. „Wir haben so viele Seen in der Umgebung. Aber für Urlauber mit Hund gibt es nur wenige Plätze, wo sie hinkönnen“, sagt Pliemitscher. Der Schwimmteich soll den Gästen der Pension, zu der auch eine Landwirtschaft und ein Gasthaus gehören, die Möglichkeit bieten, ebenso Abkühlung und Spaß im Wasser zu haben. Immer wieder beherbergt Pliemitscher Gäste mit Hunden: „Zu Silvester haben wir Stammgäste, zehn Leute sind es, und es sind insgesamt acht Hunde dabei.“