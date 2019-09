Zander, Hecht und Co.Gemeinschaft brachte Fisch auf den Tisch

Facebook

Kassier Erwin Stichauner und Obmann Jürgen Rauter © KK/Steinmetz

„Wir wollen den Menschen den Fisch näherbringen und ihnen zeigen, was wir hier am See machen“, sagt Jürgen Rauter, Obmann der Fischereigemeinschaft Zander. Aus diesem Grund lud man am Samstag zum mittlerweile dritten Mal zum Fischfest ins Gemeinschaftslokal am Strand von Herbert Schützenhofer am Ufer des Ossiacher Sees in Bodensdorf ein. An die 200 Leute folgten der Einladung der Fischer und verkosteten Karpfen, Hecht, Wels, Zander und Reinanken – allesamt aus dem Ossiacher See. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Trachtenmusikkapelle Bodensdorf (Leitung Ingo Pfirmann), auch gesanglich unterstützt von Noah Schedler und Michael Struggl. Ein Teil des Erlös des dritten Fischfestes kommt übrigens wieder dem See zugute: Heuer werden mehrere Hundert Kilo Hechte eingesetzt.