Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz Breschan (vorne Mitte) mit den Unternehmerinnen Ingrid Maier (links) und Elisabeth Sommer (rechts); Hinten von links: Erhard Blaßnig vom Marketing Feldkirchen und Bürgermeister Martin Treffner © SCHUSSER

Seit mehr als 30 Jahren kann man in Feldkirchen mit der stadteigenen „Währung“ – nämlich dem „Tiebeltaler“ bezahlen. Jetzt wurde diese regionale „Währung“ um eine Facette erweitert. Zusätzlich zu den Münzen im Wert von zehn und 20 Euro wurde gestern der erste 50-Euro-Tiebeltaler vorgestellt. Damit will man den Bedarf auch in Spitzenzeiten abdecken, besonders vor Weihnachten ist die Nachfrage groß.