Jeden Mittwoch sind die Produkte in St. Veit erhältlich © PHINO

Nahe dem Hörfeldmoor liegt der Bauernhof vulgo Bach der Familie Grabmaier. Dort werden unter anderem Sahneziegen gehalten, um Kitzfleisch, Ziegenkäse und Ziegenmilch zu vermarkten. Es handelt sich um einen Biobetrieb, den Angelika Grabmaier in Hüttenberg betreibt. Milch und Käse gibt es ganzjährig, das begehrte Kitzfleisch nur im Frühling.

Was Käseprodukte aus Ziegenmilch so interessant macht? „Ziegenmilch ist jene Milch, die der Muttermilch der Menschen am nächsten kommt. Das wirkt sich positiv auf jene Menschen aus, die unter Allergien und Kuhmilchunverträglichkeit leiden“, sagt Angelika Grabmaier.