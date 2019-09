Facebook

Bei den Veranstaltungen werden die Bedürfnisse der Frauen in eine offenen Diskussion erarbeitet. © Büro Landesrätin Schaar/KK

In den Bezirken Hermagor, Villach-Land und Spittal gab es diese öffentliche Diskussion bereits, nun ist der Bezirk Feldkirchen an der Reihe: Am Donnerstag, den 19.September um 18 Uhr gibt es im Rahmen des Projektes „Frauenpower 4.0“ eine öffentliche Diskussion im Nockstadl. Das Projekt tragen Landesrätin Sara Schaar sowie die Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Kärnten, Martina Gabriel. Das Ziel der Diskussionen, die es noch in St. Veit, Klagenfurt Land, Völkermarkt und Wolfsberg geben wird, ist, herauszufinden, wo es für die Lebenssituation der Frauen in den Regionen Verbesserungsbedarf gibt.