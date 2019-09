Zwölf „Tat.Ort“-Projekte gab es heuer in Mittelkärnten – drei von ihnen zählen zu den Besten in Kärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Feuer und Flamme“ – unter diesem Motto setzte die Landjugend Metnitz ihr „Tat.Ort“-Projekt um und half einem guten Freund beim Wiederaufbau seiner Existenz © KK/Landjugend

Durch einen Brand hat Jungbauer Marco Stückelberger (24) alles verloren. Sein Erspartes investierte er in die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes auf dem Hof der Familie in der Ortschaft Vellach in Metnitz. Im November ging dieser in Flammen auf, es blieb nichts als Schutt und Asche. „Unsere sechs Kühe konnten wir zum Glück retten. Die ersten paar Tage waren wirklich schwer. Für mich war aber klar, dass ich nicht aufgeben möchte“, sagt Stückelberger. Unterstützt wurde er beim Wiederaufbau seines Milchviehbetriebes, den er von seinen Eltern gepachtet hat, von Freunden, Nachbarn und von den Landjugendmitgliedern. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Hilfe bekomme. Das war voll super“, so Stückelberger.