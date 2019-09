Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Landesrätin Sara Schaar mit Regina Freundl und Landesrat Sebastian Schuschnig © KK/Biosphärenpark Nockberge

Seit 1. Februar ist die Mobilität in den Gemeinden Ebene Reichenau, Gnesau, Bad Kleinkirchheim, Radenthein, Feld am See, Millstatt und Seeboden um ein Service reicher. Geordert wird das Nockmobil, ein "Sammeltaxi" per App oder über eine Hotline und ist an 365 Tagen von 8 Uhr Früh bis 22 Uhr abends verfügbar. Am Wochenende und vor Feiertagen sogar bis 24 Uhr.