Unfall an Verkehrsinsel in Haiden. Autolenker, der den Unfall laut 13-Jährigem bemerkt haben muss, furh weiter. Polizei sucht mögliche Zeugen.

Der verletzte Schüler wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht © Helmuth Weichselbraun

Am Sonntag gegen 18 Uhr fuhr ein 13-jähriger Schüler aus Feldkirchen mit seinem Fahrrad auf der Goggausee-Straße (L 80) in Haiden im Bereich einer Verkehrsinsel laut eigenen Angaben wegen eines ihn überholenden Pkw auf das rechte Straßenbankett aus Schotter. Dabei kam er zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Schüler wurde in der Folge von der Rettung Feldkirchen in das Klinikum Klagenfurt gebracht.