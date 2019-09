Facebook

Nachwuchssorgen muss man sich bei der Blumenolympiade keine machen © Markus Traussnig

Sie stehen frühmorgens auf, um tausende Blumen zu gießen. Sie jäten, zupfen und arrangieren. Am Ende erblühen die Gärten: Zu ihrer eigenen Freude und der der anderen. Die Rede ist von den über 4000 Teilnehmern der Kärntner Blumenolympiade.

Bei der großen Abschlussveranstaltung im Congress-Center Pörtschach wurden am Sonntag (15. September) diejenigen geehrt, die den sprichwörtlich „grünsten Daumen“ haben. Es war ein Fest für Menschen mit dem Blick für das Schöne.



Organisiert von der „Fördergemeinschaft Garten“ fand die Blumenolympiade auch in ihrer 22. Auflage bewährte Unterstützer: Der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten, Johann Mößler, Landesrat Daniel Fellner und Schirmherr der Blumenolympiade, Hausherrin und Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz und die Chefredakteurin der Kleinen Zeitung, Antonia Gössinger, ließen es sich nicht nehmen, den vielen Preisträgern zu gratulieren. Preise wurden wieder auf Gemeinde-, Regional- und Landesebene vergeben. Der Obmann der „Fördergemeinschaft Garten“, Bernhard Wastl, ehrte die Gäste in seinen Worten: „Dank allen Gemeinden“, sagte er und bedankte sich auch bei der „Kärntner Milch“ und Bacher-Reisen.