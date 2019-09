Mit dem Feldkirchner Lukas Bürger wurde der erste Start-up-Beauftragte in der Jungen Wirtschaft Kärnten installiert. Er unterstützt junge Unternehmer bei ihrem Start ins Wirtschaftsleben.

Lukas Bürger ist neuer Start-up-Beauftragter der Jungen Wirtschaft Kärnten © KK/Alexander Wieselthaler

"Unternehmer sein ist nicht schwer, ein Unternehmen zu gründen, dagegen sehr". Die zahlreichen ambitionierten jungen Menschen, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen wollen – pro Jahr sind es in Kärnten beachtliche 2500, wovon nach drei Jahren etwa die Hälfte noch am Markt überlebt haben – können ein Lied davon singen. Es gilt bürokratische Hürden zu überwinden, einen geeigneten Standort zu finden und vor allem das bitter nötige Kapital aufzutreiben.