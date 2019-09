Am 21. und 22. September findet der 3. Internationale Kärnten Marathon in und rund um Feldkirchen statt. Auch Lauf-Ikone Ilse Dippmann ist dabei.

Organisator Helmut Paul, Sieger des Vorjahres Halbmarathon Kidus Gebremeskel aus Äthiopien, Bürgermeister Martin Treffner und Julia Buttazoni, Marketingabteilung Stadtgemeinde Feldkirchen (von links) © pixelworld.at/Frank Lampl

Der Internationale Kärnten Marathon findet am 21. und 22. September in und um Feldkirchen statt. Bei der heutigen Pressekonferenz im Café Amthof in Feldkirchen ließ Marathon-Organisator Helmut Paul mit interessanten Neuigkeiten aufhorchen: Die rot-weiß-rote Lauf-Ikone Ilse Dippmann hat sich zum internationalen Kärnten Marathon angemeldet. Zudem wird die Diakonie Waiern wird mit ihren Schützlingen mit einer eigenen Labestation vertreten sein. Musikalisch begleitet die Percussionband "Maracatu Renascente", die normalerweise nur bei Großveranstaltungen ihren Auftritt gibt, das Läuferfeld.