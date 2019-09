Beim „8. ASVÖ Familiensporttag“ in Feldkirchen können am Samstag jede Menge Sportarten ausprobiert werden.

Auch „Loopyball“ kann beim Sporttag ausprobiert werden © KK/Veranstalter

Der ASVÖ Kärnten, die Stadtgemeinde und die Sportvereine aus Feldkirchen und Umgebung laden am Samstag bereits zum „8. ASVÖ Familiensporttag“ auf die Leichtathlektikanlage in Feldkirchen ein. Erwachsene, Kinder und Sportbegeisterte haben an diesem Tag wieder die Möglichkeit, in das bunt gemischte Sportangebot hineinzuschnuppern und sich auch über die regionalen Vereinsangebote zu informieren.

Die Eröffnung mit Showeinlagen der Vereine beginnt um 10 Uhr. In der Zeit von 10.15 Uhr bis 13.35 Uhr können dann nach Herzenslust Sportarten ausprobiert werden. Zur Auswahl stehen Basketball, Sport Stacking, Handball, Judo Tennis, Sportschießen und vieles mehr. Um 13.45 Uhr wird dann unter den Besuchern der Hauptpreis, ein Fahrrad, verlost.

Familiensporttag. Samstag, 14. 9. Leichtathletikanlage Feldkirchen, ab 10 Uhr. www.feldkirchen.at