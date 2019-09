In den Nockbergen geriet eine deutsche Urlauberfamilie in Bergnot: Auch ein einjähriges Kind war darunter. Die Familie geriet beim Wandern in steiles Gelände und wusste nicht mehr weiter.

© APA/Erwin Scheriau

Am Montag geriet eine deutsche Urlauberfamilie beim Wandern in Bergnot. Die beiden Eltern und ihr einjähriges Kind waren am Wöllaner Nock bei Bad Kleinkirchheim wandern. Im Abstieg zur Walderhütte geriet die Familie in Bergnot.