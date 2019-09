Alles neu Junge Wirtschaft Feldkirchen in weiblicher Hand

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team der Jungen Wirtschaft Feldkirchen © KK/Junge Wirtschaft

Brigitte Truppe ist die neue Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Feldkirchen. Seit 2005 führt die 38-Jährige die Event- und Modelagentur „perfect“. „Ich gebe meine Erfahrungen gerne an andere weiter und möchte aktiv im Bezirk mitgestalten", so Truppe. Sie folgt Junguntehmer Lukas Bürger (31), der diese Funktion seit 2015 innehatte. Der Industriedesigner wechselt in den Landesvorstand und wird Start-up-Beauftragter für das Bundesland Kärnten. Er besitzt Beteiligungen bei "Bergaffe" und "Gusta Garden".