Harley-Treffen Die Biker steuern auch Feldkirchen an

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis Sonntag findet die 22. European Bike Week am Faaker See statt © Quelle: European Bike Week

Die Biker selbst können das Thema nicht mehr hören, für die Anrainer sind ihre Motorräder hingegen unüberhörbar. Bereits seit Freitag vor der offiziellen Eröffnung des Harley-Treffens führt die Polizei Lärm-Schwerpunktkontrollen rund um den Faaker See und in Velden durch. Denn nicht immer hält sich das Knattern und Brummen der Maschinen an die erlaubten und für die Menschen ertragbaren Dezibel. Auch in Feldkirchen sind sie zu hören, am Samstag findet die traditionelle Harley-Parade im Zuge des Gulaschfestes statt. Auch dort werden Kontrollen durchgeführt.