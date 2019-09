European Bike Week Harley-Parade rollte wieder durch Kärnten

Die Harley-Parade bildete heute den Höhepunkt der 22. European Bike Week. Strecke führte vom Faaker See nach Villach und zum Ossiacher See.

© Raunig

Ab 12 Uhr gehörten die Straßen wieder den tausenden Harleys der 22. European Bike Week. Die Harley-Parade bildete den Höhepunkt der motorisierten Veranstaltung rund um den Faaker See. Etwa 20 Millionen Euro Wertschöpfung lassen die Motorradfans in dieser Woche in Kärnten. Zentrum des Treffens war auch heuer wieder das Harley Village am Faaker See.