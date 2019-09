Facebook

Die Salzkofelhütte ist idyllischer Ausgangspunkt für zwei Bergtouren © GRAIMANN/KK

Die Naturfreunde Feldkirchen und der Alpenverein veranstalten am 14. und 15. September Wanderungen ab der Salzkofelhütte in der Kreuzeckgruppe. Die von Martina und Robert Graimann bewirtschaftete Hütte ist am letzten bewirtschafteten Wochenende Stützpunkt für zwei Wanderungen auf den Salzkofel und den Hohen Polz. Am Samstag gibt es einen Grillabend bei der Salzkofelhütte. Die Wanderung ist auch eine einmalige Gelegenheit, ausnahmsweise zur Salzkofelhütte zufahren zu können