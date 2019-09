Am Mittwochmittag wurde auf der Schnellstraße S 37 eine Kuh gesehen. Wohin sie verschwand, ist noch unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kuh spazierte am Mittwoch auf der Schnellstraße © KK/Pugganig

Vier Räder sind auf der Nordumfahrung der S 37 normal. Vier Hufe etwas Außergewöhnliches. "Eine Kuh spazierte seelenruhig entlang der Schnellstraße. Autos hielten an, es war keine ungefährliche Situation", so Karl Pugganig, der die Kuh am Mittwoch "überholte".