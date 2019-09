Facebook

Melanie und Sascha Withram bei ihrer kirchlichen Trauung © Manfred Schusser

Am 2. September vor 40 Jahren wurde Sascha Witrahm aus Deutschland in der Filialkirche Briefelsdorf in Feldkirchen getauft. Nun kehrte er, genau an seinem Tauftag, wieder in diese Kirche zurück, um sich trauen zu lassen. Die Zeremonie vollzog Priester Johannes Staudacher im Beisein der Trauzeugen, zugleich Eltern Roswitha und Herbert Witrahm. Die standesamtliche Trauung fand bereits am 6. Juli 2018 im deutschen Wasserschloss Haus Voerde statt.