Frei ist der Zugang bei Maria Loretto, aber beschwerlich. © Weichselbraun

Sie stehen am Ufer eines Kärntner Sees, halten einen Rettungsring in ihren Händen und strahlen in die Kamera: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber eröffnen wieder einen freien Seezugang. 18 sind es, meist winzig kleine Platzerln, manchmal schwer zugänglich, oft ohne Liegefläche und stets ohne Umkleide sowie Sanitäranlagen. Aber immerhin geeignet für den Sprung ins Wasser. Es geschieht etwas im Kampf gegen die Bausünden der Vergangenheit.