Rotkreuz-Jugend Junge Retter zeigen in St. Veit, was sie können

Jeder Handgriff der jugendlichen Ersthelfer wird von Bewertern des Roten Kreuzes beobachtet © KK/Rotes Kreuz

In einem Lokal am Hauptplatz hat sich ein Kind mit heißen Wasser verbrüht, am Unteren Platz droht eine junge Dame zu ersticken und am Herzog-Bernhard-Platz hatte ein alter Mann einen Herzinfarkt und muss mit einem Defibrillator behandelt werden. Solche oder ähnliche Notfälle werden die Retter am Samstag in der St. Veiter Innenstadt auf Trab halten. Gott sei Dank handelt es sich aber bei allen genannten Szenarien nur um Übungen. In der Herzogstadt findet nämlich der 20. Landesjugendwettbewerb in Erster Hilfe statt.