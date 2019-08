Eröffnung am Wochenende Zwei Frauen beleben das „Badewandl“ in Sirnitz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Krassnitzer (links) und Fritzer übernehmen das „Badewandl“ © David Springer

Ein neues Frauenpower Duo in Sirnitz: Am Wochenende eröffnet die neue Inhaberin Stefanie Fritzer mit ihrer Geschäftsführerin Kerstin Kraßnitzer das „Badewandl“ in Sirnitz. Was zuerst als Spaß im Raum stand, wurde dann relativ schnell in die Tat umgesetzt.

„Wir sind zusammengesessen und haben uns über das Bad unterhalten, welches damals noch zur Übernahme bereitstand. Wir haben gescherzt, dass wir beide das doch machen könnten. In den darauffolgenden Tagen haben wir dann angefangen, uns das wirklich zu überlegen und haben begonnen, ein Konzept zu erstellen.“