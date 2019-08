Eine Abkühlung in der Heimat - diese gönnte sich Bachelorette-Kandidat Florian Hausdorfer in Klagenfurt.

Florian Hausdorfer am Wörthersee © KK/Markus Nitsche

Nach seinem freiwilligen Abgang bei der RTL-Sendung "Bachelorette" ist Florian Hausdorfer (24) aus dem Gurktal wieder in seiner Heimat. "Ja, ich bin wieder zu Hause angekommen, die Heimreise war etwas anstrengend. Meine Eltern haben mich mit offenen Armen in Empfang genommen und sind sehr stolz auf mich", so Hausdorfer. Abgekühlt hat er sich jetzt im Wörthersee. "Das blaue, glasklare Wasser, die Atmosphäre und Ruhe - einfach herrlich. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, hier zu wohnen", sagt Hausdorfer.