Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tempo 50 soll heikle Situationen auf der L 68 entschärfen © Waler - stock.adobe.com

Weil es laut Marktgemeinde auf der L 68, der Liemberger Landesstraße, immer wieder durch überhöhte Geschwindigkeit zu heiklen Situationen und mitunter auch zu Unfällen komme, setzt Liebenfels nun Maßnahmen. Man will von Glantschach in Richtung St. Urban, einen knappen Kilometer lang, die Geschwindigkeit reduzieren. So beschloss der Gemeinderat in seiner letzten aktuellen Sitzung, bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit den Antrag für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometer pro Stunde einzureichen.