"Liebevoll erziehen""Lichtblick" lädt zum kostenlosen Erziehungs-Workshop

© Miredi - Fotolia

Welche Werte herrschen in unserer Familie? Wie kann ich es meinem Kind leicht machen, „brav“ zu sein? Und wie gehe ich mit Problemverhalten um? Diese und viele weitere Fragen sollen im Rahmen eines Workshops in der Feldkirchner Beratungsstelle „Lichtblick“ beantwortet werden. Dieser findet an vier Samstagen, beginnend mit dem 28. September, statt. „Wir haben in unserer täglichen Arbeit festgestellt, dass sich viele Eltern an uns wenden, weil sie Probleme mit ihren Kindern haben“, sagt „Lichtblick“-Mitarbeiterin Anna Sommer. Deshalb habe man den Workshop „Liebevoll erziehen“, geleitet von Irmgard Ebenberger, organisiert. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, ein paar Plätze seien, so Sommer, aber noch frei. Anmelden kann man sich unter (04276) 298 29 oder unter office@lichtblick-fe.at. Die Teilnahme ist kostenlos. Sommer: „Der Workshop wird zur Gänze vom Rotary Club Feldkirchen-Ossiacher See unter Präsident Berthold Pietsch finanziert.“