Kelz-Lebensretter spricht erstmals„Habe Franz Fuchs keine Beachtung geschenkt“

Am 24. August 1994 ging am Klagenfurter Flughafen die Rohrbombe von Franz Fuchs hoch © GERT EGGENBERGER

Der Tag des Rohrbombenattentats jährt sich am 24. August 2019 zum 25. Mal. Sie wurden kurz nach Mitternacht zur Klagenfurter Rennerschule gerufen. Was hat sich dort abgespielt?

HERMANN KNALLER: Ich habe erfahren, dass bei der Schule ein ein Meter langes Plastikrohr mit zehn Zentimetern Durchmesser gefunden wurde. Wegen des verdächtigen Gegenstandes wurde Theo Kelz als Sprengstoffsachkundiger hinzugezogen. Ich hatte mit Kelz und Gunter Petritsch Dienst, fuhr mit Kelz an den Auffindungsort und ließ ihn aussteigen. Was dort passierte oder besprochen wurde, kann ich nicht beantworten. Aber offensichtlich war die erste Vermutung, das abgelegte Rohr würde irgendwer abholen.