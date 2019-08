Facebook

Bartholomäus-Krämermarkt am Feldkirchner Hauptplatz © KK/Stadt Schusser

Am Sonntag und Montag findet der ganztägige Bartholomäus-Krämermarkt am Hauptplatz statt. Neben einem Kinderkarussell, vielen Waren und Kulinarik lockt er mit einem am Sonntag um 11 Uhr angesetzten Frühschoppen, begleitet von den „Klagenfurter Postillionen“.