Wulfeniadruck-Firmenchef Anton Gaugeler, Putzinger und Erbler (von links) in der Druckerei © Privat

Schon seit einigen Monaten wird intensiv an einer Neuauflage des Feldkirchner Stadtbuches gearbeitet. Die bereits dritte Auflage des Werkes über die Tiebelstadt enthält aktualisierte Daten und Fakten sowie rund 370 neue Fotos.

„Es wird ein Buch von Feldkirchnern für Feldkirchner“, so Autor und Redakteur Wolfgang Putzinger. Der Feldkirchner Diakon redigierte schon die erste (1980) und zweite Auflage (2004) des Stadtbuchs. Auch diesmal wurde die Bevölkerung von Feldkirchen aufgerufen, sich mit Beiträgen und Fotos an der Entstehung des Buches zu beteiligen. Putzinger: „Ich freue mich, dass so viele Bürger bereit waren, das Vorhaben zu unterstützen. Wir haben viele Informationen und Fotos bekommen, die das Buch bereichern werden. So können wir die schöne Natur rund um unsere Stadt mit exzellenten Tier- und Landschaftsbildern präsentieren.“ Rund 30 Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen haben mitgearbeitet. Auch der inzwischen pensionierte Landesarchivdirektor Wilhelm Wadl lieferte bisher unveröffentlichtes historisches Material. In dem 240 Seiten umfassenden Buch findet sich nicht nur die Feldkirchner Stadtgeschichte von der ersten Besiedelung bis heute, es sind zudem zahlreiche Vereine mit Chroniken und Bildern vertreten. Sogar die Feldkirchner Schüler leisteten einen Beitrag: Aus den eingereichten Aufsätzen über die Stadt Feldkirchen wurden besonders originelle Passagen ins Buch übernommen.

Ein Kapitel, welches Putzinger besondere Freude macht, ist jenes über erfolgreiche Feldkirchner: „Es ist erstaunlich, in welchen Gegenden der Welt unsere vielen talentierten Feldkirchner tätig unterwegs sind,“ erläutert Putzinger, „sogar in der New Yorker Carnegie Hall, in Hongkong oder an der Uni von San Francisco waren oder sind Feldkirchner anzutreffen.“

Derzeit wird mit Hochdruck am Layout gearbeitet. Der erfahrene Layouter Johann „Johnny“ Erbler, selber auch mit Feldkirchen verbunden, bringt Text und Bilder in einen Guss. „Jedes Bild wird von mir druckgerecht bearbeitet, um höchstmögliche Wiedergabequalität zu erreichen,“ sagt Erbler. Mit der heimischen Firma ‚Wulfeniadruck‘ bereitet man nun den Drucktermin vor, denn schließlich will man das Buch noch vor Weihnachten der Öffentlichkeit präsentieren. Es ist damit quasi ein Jubiläumsgeschenk an die Stadt, die im kommenden Jahr ihre 90-jährige Stadtgeschichte feiert.