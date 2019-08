For Forest Stadion-Wald inspiriert den "KunstRaum"

For Forest

Von links: Heike Richter mit Reinhard Bürger, Gert Pallier, Gründungsmitglied Heiner Korell und Kuratorin Ute Korell © Simone Dragy

Die Kunstinstallation „For Forest“, im Volksmund auch Stadion-Wald genannt, erntet sowohl Kritik als auch Zuspruch. Die subjektiven Eindrücke von Besuchern will der „KunstRaum“ Feldkirchen in einer Sonderausstellung präsentieren. Die Werke dafür sollen im Rahmen eines Workshops mit dem Feldkirchner Künstler Gert Pallier entstehen. Er ist Mitglied des Kunstvereines, sein Spezialgebiet seit über 40 Jahren sind Landschafts- und Aktzeichnungen: „Es ist eine malerische Herausforderung. Ich selbst stand dem Projekt vorerst kritisch gegenüber. Da habe ich nicht genau gewusst, was passiert.“ Gemeinsam mit ihm wird das Kunstprojekt von Klaus Littmann im Stadion betrachtet.