Carabinieri nahmen den Kärntner letzte Woche in Turin fest © APA/Claudio Peri

Der Anwalt des 58-jährigen Kärntners, der sich wegen Beihilfe bei der Entführung einer Frau in Turin in Untersuchungshaft befindet, will Einspruch gegen seine Inhaftierung einreichen. Ein Untersuchungsrichter in Turin hatte am Sonntag die Haft für den Kärntner und seine drei mutmaßlichen deutschen Komplizen bestätigt.