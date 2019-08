Wer hat die meisten Läufer?„Kärnten läuft“ belohnt die aktivste Kärntner Gemeinde

Facebook

Als Ansporn: Die Laufstrecke den See entlang bietet sehr viel Abwechslung © TRAUSSNIG

Im Rahmen von „Kärnten Läuft“ von 23. bis 25. August wird heuer die bewegteste und aktivste Gemeinde in Kärnten gesucht. Die Gemeinde mit den meisten aktiven Lauf-Teilnehmern gewinnt und wird am 16. September im Casino Velden von Landeshauptmann Peter Kaiser prämiert. Die Wertung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl und unter allen Teilnehmern automatisch.