Mit seinem Samuraischwert durchstieß der 18-Jährige mehrmals eine Türe (Symbolbild)

Eskaliert ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Feldkirchen ein Familienstreit. Ein 18-jähriger Feldkirchner bedrohte im gemeinsamen Wohnhaus seine 56-jährige Mutter und seinen Bruder (23), indem er alle beschimpfte und anschließend, nachdem er sich in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, mit einem Samuraischwert von innen gegen die Tür stach und diese auch mehrmals durchstach. Verletzt wurde dabei niemand.