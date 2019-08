Schwimmerin nach Unfall im Ossiacher See in stabilem Zustand. Experte rät: „Seepflanzen generell meiden!“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag im Ossiacher See ab. Eine 75-jährige Frau verfing sich beim Schwimmen bei Ostriach in Seerosen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Sie geriet in Panik und trieb kurze Zeit später kopfüber unter Wasser. Drei Urlaubern gelang es, die Frau an Land zu bringen, wo die Seepolizei Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete. Die Frau, die als gute Schwimmerin galt, wird derzeit im Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut, ihr Zustand ist stabil.