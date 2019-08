Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Wasserrettung Ossiacher See

Dramatische Szenen spielten sich Freitag Nachmittag am Ossiacher See ab. Vom Balkon seiner Unterkunft bemerkte eine Urlauber (63) aus Deutschland eine Frau, die rund 15 Meter vom Ufer entfernt mit Händen und Füßen in Seerosen herumstrampelte. Der Mann fuhr mit einem Ruderboot zu der 75-jährigen Frau, die in der Zwischenzeit schon kopfüber im Wasser trieb.