Die Polizei ermittelt nach dem dreisten Diebstahl © Jürgen Fuchs

Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr war ein 25-jähriger Mann aus Graz damit beschäftigt, Essen auszuliefern. Er verließ nur für wenige Augenblicke seinen PKW, wo ihm in der Zwischenzeit die Kellnerbrieftasche samt Tageslosung aus dem PKW gestohlen wurde. Dem Auslieferer entstand ein dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro