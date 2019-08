Plauderstunde mit Olympiasieger Fritz Strobl (46) bei ihm am Bauernhof in Gerlamoos. Der Ex-Skifahrer spricht über das Business, Familie und den Rennsport.

Fritz strobl mit seinen Rindern © Riepress

Wie wichtig ist der Bauernhof in Gerlamoos für Ihr persönliches Wohl?

Fritz Strobl: Der Bauernhof bzw. meine Eltern haben es mir ermöglicht, dass ich eine Skikarriere machen durfte. Deswegen habe ich mir immer gedacht, dass man etwas zurückgeben kann. Die Arbeit am Hof taugt mir voll, aber nicht immer. Wenn alles so funktioniert, wie es geplant ist, ist es ja recht lustig. Aber manchmal kann es schon stressig werden, speziell wenn die Wettervorschau schönes Wetter verspricht und es dann ganz anders kommt.