Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Margret (links) und Peter Pölzl (rechts) mit der Schar jener Gäste, die bereits als Kinder ihren Urlaub in der „SeeRose“ verbrachten © SeeRose

Noch heute hat Julia Lechner (36) Freunde aus den Urlaubstagen ihrer Kindheit am Ossiacher See im Hotel „SeeRose“. Im Alter von vier Monaten bereits war die Niederösterreicherin mit ihren Eltern im Hotel zu Gast, nun kommt sie selbst mit ihren Kindern an den See. „Man kommt herein und ist gleich zuhause“, sagt sie über ihr ganz besonderes Urlaubsgefühl. „Und auch mit den Gastgebern verbindet uns eine Freundschaft“.