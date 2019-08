Facebook

© Markus Traussnig

Am Dienstag wurde per Gläubigerantrag über das Vermögen der "Rossu Zusammen Bau KG" in der Villacher Straße in Feldkirchen ein Konkursverfahren eröffnet. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 10. September über den KSV 1870 angemeldet werden.