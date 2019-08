Am Donnerstag beginnt der diesjährige Kunsthandwerksmarkt. 130 Aussteller aus zehn Ländern sind mit dabei, 40.000 Besucher erwartet.

Neben Kunst darf auch Musik nicht fehlen – Lenoble (rechts im Bild) mit der Musikgruppe „Moltovidlo“ aus Prag © PR/Creative

Aus zehn verschiedenen Ländern reisen die Künstler an, um beim alljährlichen Kunsthandwerksmarkt in Ossiach dabei zu sein. Und auch zahlreiche Besucher zieht der Markt jedes Jahr an, im vergangenen Jahr waren es 40.000, ähnliche Besucherzahlen werden auch heuer wieder erwartet.