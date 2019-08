Facebook

Bei der Abschiedsfeier: Christine Strießnig, Peter Grünwald und Daniela Trausnitz (von links) © KK/Schusser

Abschied vom Arbeitsalltag nach vier Jahrzehnten: Christine Strießnig, langjährige Leiterin des Ernst-Schwarz-Hauses für Menschen im Alter in Waiern, verabschiedet sich in den Ruhestand. 1979 fing sie direkt nach ihrer Ausbildung als diplomierte Krankenschwester im Krankenhaus Waiern an, arbeitete in allen Abteilungen des Krankenhauses, bildete sich weiter und war ab 2005 Stationsleiterin an der Geriatrie des Hauses. 2008 übernahm sie die Pflegedienstleitung des Ernst-Schwarz-Hauses.

Nun übergibt Strießnig die Pflegedienstleitung an Daniela Trausnitz, mit der sie gemeinsam seit Oktober 2016 das Ernst-Schwarz-Haus geleitet hat. Im Rahmen einer Abschiedsfeier überbrachten Fachbereichsleiter Peter Grünwald und Rektor Hubert Stotter ein großes Dankeschön und die besten Wünsche für den Ruhestand.