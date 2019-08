Facebook

Egyd Gstättner © Markus Traussnig

Gleich drei seiner jüngsten Werke hat der bekannte Autor und Kolumnist Egyd Gstättner bei seiner Lesung am Freitag im Gepäck – nämlich „Wiener Fenstersturz“, „Karl Krauss lernt Dummdeutsch“ und „Familie des Teufels“. Die Lesung findet in der Hokaheye-Arena in Pflugern am Sörgerberg bei Liebenfels statt. Musikalisch begleitet wird der Autor von Liedermacherin und Buchautorin Jennifer Kresitschnig an der Harfe. Die Lesung beginnt um 18 Uhr. Die Karten kosten zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.