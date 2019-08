Schwerer Arbeitsunfall in einem Haus in Himmelberg: Montagvormittag trat ein Tischlermeister (34) im Dachgeschoss auf eine Holzschalung und stürzte durch ein Loch rund zwei Meter in die darunterliegende Küche.

Der Verletzte wurde von einer Notärztin erstversorgt © Juergen Fuchs

Ein 34-jähriger Tischlermeister aus der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal führte am Montagvormittag in einem Haus in der Gemeinde Himmelberg im Dachgeschoß Arbeiten durch. Durch Unachtsamkeit und mangelnde Sicherungsmaßnahmen, so die Ermittlungen der Polizei, trat er auf eine ungesicherte Holzschalung, welche seinem Gewicht nicht standhielt.