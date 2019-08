Facebook

Zwei gelungene Feste der Schützen aus Tiffen © KK/Schützen

Der Monat Juli hatte es für die Schützengarde in sich. Am 7. Juli wurde mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst, zelebriert durch Pfarrer Martin Müller und Diakon Charly Hatzel in der Jakobus Kirche Tiffen das 65. Landestreffen der Kärntner Bürger- und Schützengarden eröffnet. In den frühen Morgenstunden des 14.Juli sind Schützengarden aus Kärnten, Steiermark, Salzburg und erstmals in Tiffen auch aus Südtirol eingetroffen. Der Festakt mit Heiliger Messe, zelebriert von Pfarrer Wolfgang Gracher wurde im historischen Innenhof des Anwesen Hinteregger vlg.Gschlosser gefeiert. Anschließend erfolgte der Festumzug mit Defilierung am Lobisserplatz.