Karl Feichtinger (55) zieht die Fäden beim größten Geflügelfest des Landes – beim „Gackern“ in St. Andrä.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als Geschäftsführer von Wech befasst sich Feichtinger täglich mit dem Biohuhn © Emhofer

Das Geflügelfest in St. Andrä/Lavanttal, landesweit besser bekannt unter „Gackern“, hat am Freitag begonnen. Heuer geht die Veranstaltung bereits zum 20. Mal über die Bühne. Einige sind von Anfang an dabei.